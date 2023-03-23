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Нападник збірної Аргентини прокоментував участь у черговому зборі національної команди.

Збірна Аргентини напередодні зібралась уперше після перемоги на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, що відбувався наприкінці минулого року.

Команда Ліонеля Скалоні готується до двох товариських поєдинків: проти Панами та Кюрасао.

Серед футболістів, яких викликав тренерський штаб "бьянкочелесті", присутній також і нападник туринського Ювентуса Анхель Ді Марія, який прокоментував продовження власних виступів на міжнародному рівні.

"Бачити наших фанатів під час святкування — це було фантастично. Божевілля наших людей мене вразило, як і те, що сталося з Мессі в ресторані потім. Це — неймовірно.

У мене та інших гравців зараз усі просять квитки на найближчі ігри. Нам дуже приємно, сподіваємось, що завтра буде гарна вечірка. Ми прагнемо відчути ту підтримку, що чекає на нас завтра.

Проте найважливішою подією в моєму житті все одно залишиться 18 грудня. Завдяки Лео Мессі. Відчуваю, що завтра буде щось божевільне, як і тоді, коли ми повернулись додому після чемпіонату світу.

Я, безумовно, продовжуватиму грати за збірну. Кожен раз, коли я приїжджаю сюди, це щось унікальне. Це — найліпше місце, де хочеться бути. Наступні цілі? Повертаємось до перемог та продовжуємо цей шлях і надалі. Попереду кваліфікація та ще один Кубок Америки. Ми повинні бути до них готові", — заявив аргентинський виконавець.

Збірна Аргентини зіграє проти Панами 24 березня, а проти Кюрасао — 28 березня.