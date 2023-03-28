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Неприємний інцидент стався у шведів.

Янне Андерссон посварився із журналістом на післяматчовому флеш-інтерв'ю.

На питання стосовно відсутності практики Єспера Карлссона тренер збірної Швеції відповів: "А кого Ви представляєте?", явно натякаючи на сербське походження журналіста Бояна Джорджіча.

Ситуація одразу набула розголосу у країні, отже Андерссона довелося вибачатися на прес-конференції.

"Я шукав Бояна, дзвонив і писав. Я хочу пояснити свою поведінку, а не вибачитися. Я розумію, що він так це витлумачив, але я ненавиджу расизм тощо. Я прошу вибачення, якщо він (Боян) так це витлумачив, але я не такий".

Швеція розпочала кваліфікацію до наступного Євро розгромними поразкою та перемогою у матчах проти Бельгії та Азербайджана.