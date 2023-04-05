Другое

Португалець продовжує свою гольову феєрію.

У рамках 22 туру чемпіонату Саудівської Аравії Ан-Наср у гостях зустрічався з Аль-Адальх.

У першому таймі був забитий лише один гол. На 40 хвилині рахунок відкрив Кріштіану Роналду, реалізувавши 11-метровий удар.

А ось у другому таймі вже було цікавіше. На 55 хвилині Таліска збільшив перевагу своєї команди. За 11 хвилин другий гол у цій зустрічі записав на свій рахунок Кріштіану. Потім ще раз забив Таліска — він теж відзначився дублем. Ях'я поставив крапку у грі.

Роналду у цьому сезоні чемпіонату Саудівської Аравії забив 11 голів у 9 поєдинках. Що стосується Таліски, то він відзначився 16 м'ячами.

Ан-Наср йде другим у турнірній таблиці, поступаючись Аль-Іттіхаду в 1 заліковий бал.

Аль-Адальх — Ан-Насср 0:5

Голи: Роналду, 40, 66, Таліска, 55, 78, Ях'я, 90+8