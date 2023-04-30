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Українець відзначився другим голом у сезоні.

У рамках 30 раунду польської Екстракляси Корона Кєльце завітала у гості до Сталі Мелець.

На дев'ятій хвилині матчу український півзахисник Корони Кирило Петров відзначився другим голом у сезоні.

Він прийняв м'яч у центрі поля, побачив, що воротар далеко вийшов із воріт та потужно пробив — не гол а диво.

Korona Kielce's Kyrylo Petrov caught the keeper SNOOZING 😴pic.twitter.com/pwjQWMN7tO — 101 Great Goals (@101greatgoals) April 30, 2023

На жаль гол українця виявився єдиним для Корони у цій грі, натомість господарі забили два та перемогли — 2:1.

У сезоні-2022/23 Петров провів за Корону 24 поєдинки, два голи та шість жовтих карток. Його команда йде 15 у чемпіонаті.