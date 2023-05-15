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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 14 травня.

Завершилася 445 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Німеччина підписала декларацію з підтримкою руху України до членства в НАТО та тиску на рф.

- Макрон і Зеленський за вечерею обговорять нагальні потреби України – Єлисейський палац.

- В Німеччині Володимиру Зеленському та українському народу вручили премію імені Карла Великого за внесок в об'єднання Європи.

- Сили оборони захопили понад 10 ворожих позицій на околицях Бахмута та зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського, взяли в полон окупантів — заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

- У ДТЕК не прогнозують планових вимкнень електроенергії цього літа.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки, Новоселівського та східної околиці Стельмахівки. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Вільшана та Котлярівка.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут та Біла Гора.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаудару по району Авдіївки та обстріляв Первомайське і Карлівку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Завдали авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області, Бурлацьке, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки Запорізької області, а також Берислав і Козацьке Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Саме зараз вирішується, яким буде завершення цієї війни та чи дійсно це остання агресія в Європі. Усе залежить від нашої з вами єдності, від нашої з вами швидкості, від нашої з вами налаштованості на перемогу.

Для мене честь сьогодні – отримувати Міжнародну премію імені Карла Великого для українського народу. Тож моє головне звернення до вас сьогодні – будьте достойними характеру Карла Великого! Перемагайте! Засновуйте мир, що буде плодом нашої спільної перемоги та який ми з вами залишимо нашим дітям й онукам як головну спадщину Європи!

І якщо в когось іще залишилися сумніви щодо того, чи підтримувати український народ, будь ласка, тут, в Аахені, чи в будь-якому іншому місті нашої прекрасної вільної Європи вийдіть на вулицю, погляньте навколо себе, відчуйте те головне, чого ми прагнемо, те, що дають нам усім мир і повага в Європі. Відчуйте свободу, яка тут просто є. А ми заради неї воюємо. І переможемо".

Зустріч Зеленського та Шольца з представниками ЗМІ

Церемонія вручення Зеленському Міжнародної премії ім. Карла Великого

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