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30-річний футболіст пропустить ігри національної команди.

Поль Погба пропустить червневі матчі збірної Франції, повідомляє Get French Football News з посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, Погба планував повернутися до збірної Франції, за яку він не грав із березня 2022 року. 16 червня французи в гостях зіграють із Гібралтаром у рамках кваліфікації Євро-2024, а 19-го приймуть Грецію.

Погба, найімовірніше, пропустить ці матчі. Тренер Дідьє Дешам має оголосити склад 31 травня.

Зазначимо, що Погба цього сезону провів лише шість ігор у Серії А.