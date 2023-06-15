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26-річний футболіст продовжить кар'єру у Шотландії.

Сам Ламмерс перейшов до Рейнджерс, повідомив офіційний сайт шотландської команди.

26-річний футболіст підписав угоду до літа 2027 року.

Нагадаємо, що у сезоні-2022/23 Ламмерс виступав за Сампдорію. На його рахунку 33 матчі, в яких він забив два голи та віддав дві результативні передачі.

Загалом, Ламмерс, права на якого належали Аталанті, провів 17 матчів у Серії А за "богиню", в яких він забив два голи.