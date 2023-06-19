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10 червня у Києві на НСК Олімпійський пройшла всеукраїнська футбольна конференція, яка об’єднала спеціалістів зі всіх куточків України.

Якщо глобально, то головною місією конференції організатори вбачають розвиток футбольної спільноти України. Програма форуму була розроблена таким чином, щоб цікаво було як початківцям, спеціалістам, які тільки починають робити свої перші кроки в професійному футболі, так і досвідченим гравцям футбольного ринку.

Власне для кого був створений форум? Взяти участь запросили тренерів дорослих та дитячих команд, скаутів, аналітиків, агентів, професійних футболістів. Всіх їх об’єднує одне — бажання краще розуміти гру, бажання розвиватись, дізнаватись нове і змінювати наш футбол на краще.

Конференцію підтримали та стали амбасадорами: легенда українського футболу Андрій Пятов, колишній футболіст багатьох клубів УПЛ Валерій Федорчук, гравець ФК Олександрія Максим Третьяков, журналіст та топменеджер Олександр Денисов, журналістка та телеведуча Алла Бублій.

На "Форумі футбольних фахівців" було розкрито 7 тем від 7 спікерів-практиків. Не дивлячись на те, що в країні ще занадто вузький ринок професійних спікерів футбольної тематики, сильних спеціалістів вже вистачає. Тих, які вже володіють серйозними компетенціями, які готові ділитись своїми знаннями та хочуть вивести футбол на новий рівень.

Спікери розібрали актуальні теми футбольного сьогодення: від тактичної бази до ментальної підготовки футболістів. Ними стали: скаут-аналітик Євген Кузьменко, дитячий тренер та керівник академії ФК Лівий Берег Богдан Городнюк, головний тренер ФК ВАСТ Ігор Єрмаков, шеф-скаут ФК Колос Артем Засядьвовк, головний тренер ФК Інгулець Владислав Лупашко, тренер воротарів ФК Олександрія Володимир Тименко, колишній професійний футболіст та наразі тренер Ілля Галюза.

Всього на ФФФ-2023 придбали квиток майже 100 осіб. Більшість з них брали участь безпосередньо в офлайні, частина в онлайн-форматі. Серед учасників: тренери (переважна більшість), аналітики та скаути, впливові агенти, відомі спортивні юристи, маркетологи, журналісти та навіть фізичні терапевти.

Відзначимо також, що на конференцію завітали представники клубів УПЛ. ФК Колос, наприклад, делегував аж 9 своїх працівників, на чолі зі спортивним директором Віталієм Лисицьким. Також на Форумі були представники академії ФК Шахтар, ФК Олександрія, ФК Рух, ДЮШ Полісся, ФК Металург Запоріжжя та ін. Був присутнім також новоспечений головний тренер ФК Верес Сергій Лавриненко, який останнім часом приділяв дуже багато часу навчанню і розвитку.

Учасники "Форуму футбольних фахівців" високо оцінили захід. Серед їх відгуків були такі коментарі:

"Майже за рік вже трохи приїлися тренування, які проводжу. Вже нічого хлопцям, здавалося, дати не міг. А тут як ковток свіжого повітря. Взагалі в воєнний час почати тренувати важко, а черпати десь сили ще важче. Вдячний вам, це було нереально".

"По-перше, величезний респект за головну місію змінювати наш футбол. Крутий менталітет та щирість від організаторів та спікерів. Нові погляди на футбол в цілому. Що найважливіше, це розуміння, що ті цінності, що доношу я своїм вихованцям, вони правильні".

Цікаво, що одним днем подія не завершується. Частина учасників, які придбали відповідний квиток, пізніше пройдуть "Стажування ФФФ". Організатори проєкту надають можливість проходження стажувань в професійних футбольних клубах, які були представлені на конференції: ФК Колос, ФК Олександрія, ФК Інгулець, ФК Лівий Берег та ФК ВАСТ. Ці стажування почнуться з середини липня і будуть тривати до кінця літа. Для учасників це дійсно чудова можливість набратись неоціненного практичного досвіду у кращих спеціалістів країни.

Благодійна складова. Прийшовши на конференцію, кожен учасник взяв участь ще й у соціальній ініціативі. Форум підтримує фонд "Трибуна Героїв", який опікується родинами загиблих на війні футбольних фанатів-героїв. 5% від суми кожного квитка були відправлені саме у цей фонд.

Про організаторів "Форуму футбольних фахівців". Ними стали футбольний скаут-аналітик Євген Кузьменко та спортивний маркетолог Владислав Вахільчук. Цікаво, що вони вже анонсували проведення другої частини форуму восени. Наразі організатори в процесі обговорення концепту та точно відомо, що на наступній конференції буде введено додатковий блок — маркетинг і менеджмент (управлінські позиції у футбольних клубах). Відомо також, що вже розглядаються конкретні кандидатури на позиції спікерів.

Після завершення "ФФФ-2023", організатори висловили задоволеність першим досвідом організації всеукраїнської футбольної конференції. А амбасадор форуму Олександр Денисов на своїй сторінці в Instagram висловив готовність стати одним зі спікерів на наступному заході.

Враховуючи всі думки та відгуки, можна зробити висновок, що перший "Форум футбольних фахівців" пройшов дуже успішно.

Тому чекаємо анонсу другого "Форуму футбольних фахівців" від організаторів заходу.