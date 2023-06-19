Голкіпер продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
ЕДУАР МЕНДІ, GETTY IMAGES
19 червня 2023, 19:29
Едуар Менді близький до переходу до Аль-Ахлі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, 31-річний футболіст підпише угоду з клубом із Саудівської Аравії до літа 2026 року. Переговори перебувають на завершальній стадії.
Нагадаємо, що Менді виступає за Челсі з літа 2020 року. Його контракт розрахований до літа 2025 року з лондонською командою.
У сезоні-2022/23 він провів 10 матчів за "синіх" та пропустив 14 голів.