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Голкіпер продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Едуар Менді близький до переходу до Аль-Ахлі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, 31-річний футболіст підпише угоду з клубом із Саудівської Аравії до літа 2026 року. Переговори перебувають на завершальній стадії.

Нагадаємо, що Менді виступає за Челсі з літа 2020 року. Його контракт розрахований до літа 2025 року з лондонською командою.

У сезоні-2022/23 він провів 10 матчів за "синіх" та пропустив 14 голів.