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Найкращий бомбардир збірної Ганни повісив бутси на цвях.

Нападник Асамоа Гьян у своєму твіттері оголосив про завершення професійної кар'єри у віці 37 років.

Останнім клубом ганського футболіста був Легон Сітіз із ганської Прем'єр-ліги, за який він провів шість матчів.

До цього Гьян виступав за Аль-Айн, Модену, Ренн, Удінезе, Сандерленд, Кайсеріспор, Шанхай Порт, Аль-Ахлі Дубай та Норт-Іст Юнайтед.

Найбільше матчів Асамоа провів за Аль-Айн – 105, у яких забив 112 голів та віддав 19 гольових передач.

Також Гьян є найкращим бомбардиром збірної Гани в її історії. На його рахунку 51 гол та 13 асистів у 107 матчах.