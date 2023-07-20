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Надзвичайно потужне підсилення нападу для аравійського клубу.

Представники Саудівської Аравії цього літнього трансферного вікна майже не залишають межі європейського ринку, за великі гроші запрошуючи до себе все більше виконавців із провідних чемпіонатів.

Аль-Ахлі за цей час уже встиг заманити до свого складу колишнього нападника Ліверпуля Роберто Фірміно в якості вільного агента, тоді як за воротаря лондонського Челсі Едуара Менді довелось сплатити 18,5 млн євро.

Певна річ, що на цьому "зелені" зупинятись не виявили бажання, тож найближчим часом на нас очікують ще два потужні трансфери.

Про інтерес аравійського колективу до флангового нападника Ньюкасла Аллана Сен-Максімена стало відомо напередодні, але ніхто не міг очікувати, що "сороки" так швидко погодяться на пропозицію в 25 млн євро + бонуси.

У той самий час французький виконавець буде отримувати 12 млн євро на рік упродовж трьох сезонів.

Цікаво, що і Ньюкасл, і Аль-Ахлі фінансуються аравійським державним фондом PIF.

Тим часом, представники Саудівської Аравії до пари власному потенційному новачку вирішили взяти нападника Манчестер Сіті Ріяда Мареза, за якого доведеться заплатити 30 млн євро + бонуси, тоді як контракт триватиме чотири роки із зарплатнею в 3,5 рази більше за ту, що платили "містяни".

Очікується, що обидва ці трансфери буде завершено до кінця поточного тижня.