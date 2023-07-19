Сторони близькі до укладання угоди.
Аллан Сен-Максімен, Getty Images
19 липня 2023, 07:45
Французький нападник англійського Ньюкасла Аллан Сен-Максімен уже не перший рік визнається найбільш технічним футболістом Прем’єр-ліги, тож не дивно, що під час поточного трансферного вікна шалені гроші з Саудівської Аравії прийшли й по нього.
Місцевому Аль-Хілялю дуже закортіло бачити в складі своєї команди 26-річного француза, тож представники аравійського клубу вийшли на Ньюкасл із щедрою пропозицією в 25 млн євро.
А оскільки контракт гравця з "сороками" завершується за три роки, без особливих підстав для його продовження, Сен-Максімен радо зустрів особисту пропозицію угоди аж на 12 млн євро на рік заробітної платні.
Повідомляється, що наразі сторони є дуже близькими до здійснення трансферу.
За сезон Аллан забив один гол та віддав п’ять гольових передач у 31 матчі.