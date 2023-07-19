Англія

Сторони близькі до укладання угоди.

Французький нападник англійського Ньюкасла Аллан Сен-Максімен уже не перший рік визнається найбільш технічним футболістом Прем’єр-ліги, тож не дивно, що під час поточного трансферного вікна шалені гроші з Саудівської Аравії прийшли й по нього.

Місцевому Аль-Хілялю дуже закортіло бачити в складі своєї команди 26-річного француза, тож представники аравійського клубу вийшли на Ньюкасл із щедрою пропозицією в 25 млн євро.

А оскільки контракт гравця з "сороками" завершується за три роки, без особливих підстав для його продовження, Сен-Максімен радо зустрів особисту пропозицію угоди аж на 12 млн євро на рік заробітної платні.

Повідомляється, що наразі сторони є дуже близькими до здійснення трансферу.

За сезон Аллан забив один гол та віддав п’ять гольових передач у 31 матчі.