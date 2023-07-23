Несподівані складнощі виникли у фавориток пари.
Швеція — ПАР, Getty Images
23 липня 2023, 11:10
Жіночий чемпіонат світу-2023, що цими днями триває на теренах Австралії та Нової Зеландії, продовжився матчем групи G, у якому Швеція грала проти ПАР.
Як і передбачалось, різниця в класі поміж гравчинями помітно давалась у знаки, але африканкам не тільки вдалось нівелювати загрозу від суперниць у першому таймі, а ще й реалізувати першу нагоду в другій половині гри.
У шведок після того залишалось небагато часу для порятунку, тож вони значно підвищили інтенсивність гри на чужій половині та в підсумку вразили чужі ворота вперше на 65 хвилині зусиллями Фрідоліни Рольфо.
А вже під завісу основного часу своє слово мала Аманда Ілестедт, яка й принесла "жовто-синім" перемогу.
Швеція — ПАР 2:1
Голи: Рольфо, 65, Ілестедт, 90 — Магая, 48
Швеція: Мушовиц — Бьорн, Ілестедт, Ерікссон, Андерссон — Ангельдаль (Беннісон, 67), Рубенссон (Сегер, 81) — Рюттінг Канерюд (Гуртіг, 88), Асллані, Рольфо (Скуг, 67) — Блакстеніус (Блумквіст, 67).
ПАР: Сворт — Рамалепе, Мбане, Гамеде, Гольвені — Жане, Баяна — Сеопосенве, Мотало (Кгоале, 67), Магая (Салгаду, 56) — Кгатлана.
Попередження: Баяна, Жане.