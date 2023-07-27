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Чинні чемпіонки світу припустились першої похибки.

Уночі за європейським часом відбувся черговий матч жіночого чемпіонату світу-2023, що цими днями триває на теренах Австралії та Нової Зеландії.

Збірна Сполучених Штатів Америки в якості чинних чемпіонок світу зустрічалась із представницями Нідерландів, із якими за підсумком першого туру ділила лідерську позицію в групі.

І "ораньє" в підсумку шокували фавориток турніру вже на самому початку гри, коли Джилл Рорд відкрила рахунок.

Американки тоді відчайдушно кинулись відіграватись, але за підсумками тайму не награли й на повноцінний гольовий момент.

Після перерви ситуація на користь США була значно кращою, адже вони повністю перехопили ініціативу та забили м’яч у відповідь. Щоправда, цього для перемоги не вистачило.

Огляд матчу доступний за посиланням на офіційний сайт ФІФА.

США — Нідерланди 1:1

Голи: Горан, 62 — Рорд, 17

США: Нейгер — Фокс (Уерта, 84), Ерц, Джірма, Данн (О’Хара, 84) — Салліван, Демело (Лавель, 46) Горан — Родман, Морган, Сміт.

Нідерланди: ван Домселар — Спітсе, ван дер Грагт (Наувен, 46), Янссен — Пелова (Каспарей, 86), Рорд (Янссен, 90+4), Грунен, ван де Донк, Бругтс — Снуйс (Егуррола, 74), Мартенс.

Попередження: Лавель.