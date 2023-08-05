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Усі голи в матчі опинились на рахунку гравчинь "Фурії Роха".

У першому матчі плей-оф жіночого чемпіонату світу-2023 поміж собою зустрічались збірні Швейцарії та Іспанії в якості переможців групи A та другої команди квартету C відповідно.

І вже з перших хвилин цього протистояння було помітно шалену перевагу "Фурії Роха" над суперницями.

Іспанки в підсумку забили швидкий м’яч зусиллями Аїтани Бонматі, від чого зніяковіли та поцілили у власні ворота від самої центральної лінії.

Однак ще до перерви Лая Кодіна перекрила власну похибку голом за підсумком подачі з кутового, а до цього її партнерки ще двічі відзначались голами — дубль оформила та сама Бонматі.

Потрійна заміна від Швейцарії поперерві нічим не допомогла — іспанки відвантажили ще один гол та закрили протистояння за шаленої переваги на власну користь.

У чвертьфіналі Іспанія гратиме проти сильніших із пари Нідерланди — ПАР.

Найцікавіші моменти гри можна подивитись на офіційному сайті УЄФА.

Швейцарія — Іспанія 1:5

Голи: Кодіна, 11 (авт.) — Бонматі, 5, 36, Редондо, 17, Кодіна, 45, Ермосо, 70

Швейцарія: Тальманн — Айбогун (Каллігаріс, 46), Маріц, Штірлі, Різен (Марті, 84) — Соу (Тершун, 46), Вальті, Ройтелер (Морон, 46) — Пюбель (Гумм, 75), Бахманн, Црногорчевич.

Іспанія: Коль — Ернандес, Паредес, Кодіна, Паскуаль — Бонматі (Герреро, 61), Дуеньяс (Перес, 64), Ермосо (Путельяс, 77) — Редондо, Родрігес (Наварро, 64), Паральюело (дель Кастільйо, 84).

Попередження: Штірлі.