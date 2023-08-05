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Але далі на азійську збірну чекатиме дуже важкий суперник.

У другому матчі плей-оф жіночого чемпіонату світу-2023 поміж собою зустрічались збірні Японії та Швейцарії в якості переможців групи C та другої команди квартету A відповідно.

Користуючись власною тактикою обережної гри, японки в першому таймі продемонстрували вражаючу здібність забивати у ворота суперниць, не здійснивши при цьому жодного удару в площину — допоміг автогол Інгрід Енген.

Однак шведки не думали здаватись уже на самому початку зустрічі, тож доволі швидко відновили рівновагу та поступово перейшли до другої половини матчу.

Проте суперниці знову з перших хвилин після відпочинку пішли вперед і, як наслідок, святкували черговий успіх біля чужих володінь за підсумком удару від Ріси Сімідзу.

А вже під завісу дуелі, коли на полі була цілком рівна гра, Хіната Міязава вчергове на цьому турнірі відзначилась результативним ударом.

У чвертьфіналі Японія гратиме проти сильніших із пари Швеція — США.

Найцікавіші моменти гри можна подивитись на офіційному сайті ФІФА.

Японія — Норвегія 3:1

Голи: Енген, 15 (авт.), Сімідзу, 50, Міязава, 81 — Рейтен, 20

Японія: Ямасіта — Такахасі, Кумагаї, Мінамі — Сімідзу, Нагано, Хасегава, Ендо — Фудзіно, Міна (Уекі, 72), Міязава.

Норвегія: Мікальсен — Б’єльде (Горте, 88), М’єльде, Гарвікен, Гансен (Гегерберг, 74) — Бое Ріса (Леонардсен-Маанум, 63), Енген, Рейтен — Гансен, Гауг, Гааві (Севік, 63).

Попередження: Штірлі.