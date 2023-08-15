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Шведки ж відправились в матч за треє місце.

Збірна Іспанії в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу серед жінок грала проти представниць Швеції.

Команди доволі довго не могли відкрити рахунок, проте на 81 хвилині Паральюело все ж таки вразила ворота супротивника. Втім, Блумквіст доволі швидко встановила паритет.

Здавалось, що основний час так і завершиться, проте Кармона знов вивела іспанок вперед, встановивши підсумковий рахунок.

Іспанія — Швеція 2:1

Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 — Блумквіст, 88

Отже, збірна Іспанії очікує в фіналі переможця пари Австралія — Англія, тоді як шведки у грі за третє місце зустрінуться з командою, що програє.