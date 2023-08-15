Шведки ж відправились в матч за треє місце.
Іспанія - Швеція, getty images
15 серпня 2023, 13:27
Збірна Іспанії в рамках півфінального поєдинку чемпіонату світу серед жінок грала проти представниць Швеції.
Команди доволі довго не могли відкрити рахунок, проте на 81 хвилині Паральюело все ж таки вразила ворота супротивника. Втім, Блумквіст доволі швидко встановила паритет.
Здавалось, що основний час так і завершиться, проте Кармона знов вивела іспанок вперед, встановивши підсумковий рахунок.
Іспанія — Швеція 2:1
Голи: Паральюело, 81, Кармона, 89 — Блумквіст, 88
Отже, збірна Іспанії очікує в фіналі переможця пари Австралія — Англія, тоді як шведки у грі за третє місце зустрінуться з командою, що програє.