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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 4 вересня.

Завершилася 558 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

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Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії під час російської повітряної атаки в ніч із 3 на 4 вересня.

За офіційними даними, 30 нових моделей українських дронів різних типів вже допущено до експлуатації. Йдеться про розвідувальні, ударні, камікадзе, FPV-дрони тощо.

Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрон Saker Scout зі штучним інтелектом.

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні не має наявних доказів того, що в країні відбувається геноцид.

Комітет Верховної Ради України з питань оборони підтримав відставку Олексія Резнікова з посади Міністра оборони.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

Протягом доби ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Прогрес Чернігівської області, Нова Гута, Ромашкове, Бугор, Малушине Сумської області та Уди, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Гатище, Огірцеве, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Бударків Харківської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Фиголівка, Дворічна, Кіндрашівка, Синьківка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області, Ямполівки та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Серебрянка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Міньківка, Васюківка, Богданівка, Часів Яр, Біла Гора, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Олександропіль, Новокалинове, Керамік, Авдіївку, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Гостре, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Вугледара. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Водяне, Шахтарське, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Роботиного, Степногірська Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Ольгівське, Залізничне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Молодіжного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнала Бургунка Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 — по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 4 пункти управління противника.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Сьогодні увесь день – із нашими воїнами. Бойові бригади на Донеччині. 109-та окрема бригада тероборони, 110-та окрема механізована, 36-та, 37-ма і 38-ма бригади наших морпіхів, 79-та ДШВ, 53-тя механізована, 59-та мотопіхотна. Кожна – потужна. Всіма пишаюсь. І дякую вам за щирість, хлопці! Запорізький напрямок. 148-ма окрема артилерійська, 82-га ДШВ, 71-ша окрема єгерська бригада – дякую вам за службу!



Нагородив наших військових лікарів, подякував колективам стабпунктів – величні люди, рятують героїв, повертають життя, повертають силу.



Слава всім, хто б’ється заради України! Всім, хто працює заради нашої української сили. Всім у світі, хто нам постійно допомагає, хто з нами! І дякую за шеврони вам особисто хлопці наші, дівчата, усі бійці. Дякую за прапори сьогодні. Я буду все це берегти".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!