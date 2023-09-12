Французький форвард продовжить кар'єру у Єгипті.
Антоні Модест, ФК Аль-Ахлі
12 вересня 2023, 10:35
Колишній нападник дортмундської Боруссії Антоні Модест підписав контракт із Аль-Ахлі, повідомляє прес-служба египетського клубу.
Угода з 35-річним французом розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.
Також зазначається, що футболіст приєднався до клубу у якості вільного агента.
Минулого сезону Модест провів 29 матчів у складі дортмундської Боруссії, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.