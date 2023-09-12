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Французький форвард продовжить кар'єру у Єгипті.

Колишній нападник дортмундської Боруссії Антоні Модест підписав контракт із Аль-Ахлі, повідомляє прес-служба египетського клубу.

Угода з 35-річним французом розрахована на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Також зазначається, що футболіст приєднався до клубу у якості вільного агента.

Минулого сезону Модест провів 29 матчів у складі дортмундської Боруссії, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.