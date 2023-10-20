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Де тепер будуть грати палестинці?

Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, Алжирська федерація футболу заявила, що палестинська збірна проводитиме свої матчі на їх території. Йшлося також про те, що алжирці покриють усі витрати з організації матчів відбору ЧС-2026 та Кубка Азії 2027 року.

Однак сьогодні, ФФА повідомила , що ФІФА та Азіатська футбольна конфедерація заборонили Палестині грати в Алжирі.

ФІФА та АФК нагадали, що, відповідно до чинних правил, палестинська збірна має виступати у своїй зоні, тобто в Азії.