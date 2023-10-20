FAF
20 жовтня 2023, 22:49
Через загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною, Алжирська федерація футболу заявила, що палестинська збірна проводитиме свої матчі на їх території. Йшлося також про те, що алжирці покриють усі витрати з організації матчів відбору ЧС-2026 та Кубка Азії 2027 року.
Однак сьогодні, ФФА повідомила
, що ФІФА та Азіатська футбольна конфедерація заборонили Палестині грати в Алжирі.
ФІФА та АФК нагадали, що, відповідно до чинних правил, палестинська збірна має виступати у своїй зоні, тобто в Азії.