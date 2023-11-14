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Швед продовжить кар'єру в МЛС.

Еміль Форсберг стане гравцем Нью-Йорк Ред Буллс, повідомляє Bild.

За інформацією джерела, 32-річний футболіст збірної Швеції перейде в клуб МЛС узимку і підпаде під "правило Бекхема" — його оклад не враховуватиметься під стелею зарплат.

Контракт Форсберга з Лейпцигом розрахований до червня 2025 року, але проблем із трансфером не виникне, оскільки Нью-Йорк Ред Буллс та Лейпцигом володіє одна компанія – Red Bull.

У поточному сезоні Форсберг провів 9 матчів у Бундеслізі та забив один гол.