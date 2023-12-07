Цікава новина зі скандинавської країни.
Чельструм, Getty Images
07 грудня 2023, 16:40
Легендарного шведського футболіста Кіма Чельструма обрано головою Шведської футбольної асоціації. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
"Нам потрібно прокласти новий шлях для шведського футболу. Ми повинні змінити підхід до Гри у Швеції. Для мене важливо, щоб Шведський футбольний союз приділяв увагу футболу по всій країні", — заявив новий керівник ШФА.
До призначення колишнього півзахисника французького Ліона та лондонського Арсеналу, цю посаду обіймав Карл-Ерік Нільссон.
Нагадаємо, національна збірна Швеції не зуміла кваліфікуватися на Євро-2024, а до цього не вийшла на чемпіонат світу-2022.