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Цікава новина зі скандинавської країни.

Легендарного шведського футболіста Кіма Чельструма обрано головою Шведської футбольної асоціації. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

"Нам потрібно прокласти новий шлях для шведського футболу. Ми повинні змінити підхід до Гри у Швеції. Для мене важливо, щоб Шведський футбольний союз приділяв увагу футболу по всій країні", — заявив новий керівник ШФА.

До призначення колишнього півзахисника французького Ліона та лондонського Арсеналу, цю посаду обіймав Карл-Ерік Нільссон.

Нагадаємо, національна збірна Швеції не зуміла кваліфікуватися на Євро-2024, а до цього не вийшла на чемпіонат світу-2022.