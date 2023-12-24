Завершилася 668 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

🔸 Армія рф здійснила масований ракетний удар по Кіровоградщині. Про це повідомили в Кіровоградській ОВА й додали, що сили ППО збили усі повітряні цілі.

🔸 Міноборони розглядає можливість запрошень чоловіків до військкоматів через електронне сповіщення, заявив міністр оборони Рустем Умєров. Він сказав, що такі запрошення отримають й громадяни України за кордоном.

🔸 Ввечері р осіяни масовано обстріляли Херсон. Поранення дістали п'ятеро людей, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.

🔸 Український журналіст Олексій Печій виїхав у відрядження на саміт ЄС до Брюсселя і не повернувся. Його звільнили з 24 каналу, де він працював, і засудили за втечу.

🔸 Польські фермери заявили, що з 24 грудня призупинять акцію протесту на пункті пропуску "Медика — Шегині". Попередньо — до 2 або 3 січня, а у разі виконання їхніх вимог — протест не відновлюватимуть

🔸 Україна може отримати першу партію винищувачі F-16 ще до кінця 2023 року — повідомив американський Інститут вивчення війни

🔸 Керівнику Головного управління Міноборони, якого підозрюють у розкраданні 1,5 млрд грн, обрали запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави до 19 лютого

🔸 Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян — заявив міністр внутрішніх справ країни