Інше

Півзахисник розповів про досвід життя в країні на Близькому Сході.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес колись подавав надзвичайно великі сподівання щодо власної кар’єри, але після трансферу до мадридського Реала за 75 млн євро влітку 2014 року не зміг втриматись на найвищому рівні.

Після того відбувались його оренда до мюнхенської Баварії, перехід у якості вільного агента до Евертона й Олімпіакоса, та значно скромніший трансфер до катарського Ер-Раяна.

Наразі з Хамес виступає в бразильському Сан-Паулу, де встиг відіграти 14 матчів, забивши один гол і віддавши три гольові передачі.

У останньому інтерв’ю колумбійця попросили порівняти життя в Європі та Південній Америці з тим, що він бачив на Близькому Сході.

"Для мене це був дуже дивний досвід.

Ось, наприклад, у Катарі всі їдять руками, і мені це було дуже важко осягнути. Тим паче було складно повторювати чужий приклад.

Уявіть, на столі стоїть якась страва, а кожен засовує в неї руку й їсть. Чужі люди мені навіть так передавали їжу, яку я потім вважав за краще не їсти.

Я відверто їм казав тоді, що вони божевільні", — заявив колумбійський футболіст.

Нагадаємо, що в Катарі Хамес протримався менше року, зігравши 16 матчів, забивши п’ять голів та віддавши сім гольових передач.