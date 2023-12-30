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Завершився центральний поєдинок 21 туру чемпіонату Шотландії.

У рамках двадцять першого туру шотландської Прем'єр-ліги Селтік приймав Рейнджерс на стадіоні Селтік Парк у Глазго.

Господарі поля відкрили рахунок у середині першого тайму — відзначився Бернарду. Подвоїти свою перевагу Селтік зумів вже на самому початку другої половини зустрічі завдяки голу Фурухасі. Пряме вилучення Балогуна поставило гостей у ще більш скрутне становище.

У підсумку, відповісти вони змогли лише голом Таверньє зі штрафного. Ця поразка завадила Рейнджерс наблизитися до Селтіка у турнірній таблиці чемпіонату Шотландії.

Селтік — Рейнджерс 2:1

Голи: Бернарду, 25, Фурухасі, 47 — Таверньє, 88

Попередження: А. Джонстон, 17, Бернарду, 26, О'Райлі, 40, Тернбулл, 80, Макгрегор, 85, Навроцкі, 87, О, 90+9 — Стерлінг, 59, Суттар, 90+9, Голдсон, 90+9

Вилучення: Балогун, 71

Селтік: Гарт — А. Джонстон, Велш (Навроцкі, 35), Скейлс, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Бернарду (Тернбулл, 71) — Маеда (М. Джонстон, 83), Фурухасі (О, 82), Пальма (Абада, 83)

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Голдсон, Балогун, Їлмаз — Ландстрем (Суттар, 77), Стерлінг, Кантвелл (Дауелл, 69) — Маккосленд, Дессер, Сіма (Райт, 70)