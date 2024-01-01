Француз може залишити Манчестер Юнайтед.
РАФАЕЛЬ ВАРАН, GETTY IMAGES
01 січня 2024, 20:59
Рафаель Варан може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.
За інформацією джерела, 30-річним гравцем цікавляться саудівський Ан-Наср та Аль-Іттіхад.
Оточення Варана заперечує можливість переходу в 2024 році, проте посередники впевнені, що це можливо.
Сам француз відчуває, що МЮ хоче спонукати його до відходу.
Цього сезону Варан провів 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол.