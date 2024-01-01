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Француз може залишити Манчестер Юнайтед.

Рафаель Варан може продовжити кар'єру у Саудівській Аравії, повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За інформацією джерела, 30-річним гравцем цікавляться саудівський Ан-Наср та Аль-Іттіхад.

Оточення Варана заперечує можливість переходу в 2024 році, проте посередники впевнені, що це можливо.

Сам француз відчуває, що МЮ хоче спонукати його до відходу.

Цього сезону Варан провів 11 матчів в АПЛ: на його рахунку 1 гол.