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Господарі турніру впевнено стартували.

Напередодні відбулась урочиста церемонія відкриття Кубка Азії-2023, після якої на поле вперше в розіграші цього турніру вийшли учасники групи A — збірні Катару та Лівану.

Господарі прогнозовано переважали суперників за всіма показниками ще в першому таймі й під якого завершення ми побачили дебютний гол на турнірі, автором якого став Акрам Афіф.

А вже після перерви відзначився його партнер по нападу, Альмоез Алі, тож у подальшому питання переможця пари перестало бути актуальним.

Катарці, утім, не зупинились на досягнутому й під завісу компенсованого часу відзначились третім голом та підсумували дуже успішний для себе старт змагань.

Катар — Ліван 3:0

Голи: Афіф, 45, 90+6, Альмоез Алі, 56.

Катар: Баршам — Мігел, Альманді Алі, Мендес — Абдурісаг (Мохаммад, 57), Аль-Хайдос (Мешаал, 57), Фатхі, Хатем (Абдулсаллам, 79), Ваад (Ахмед, 72) — Афіф, Альмоез Алі.

Ліван: Матар — Мішель, Мансур, Ель-Зейн — Аль-Зейн, Сісі, Хайдар (Бугіль, 70), Шур (Срур, 70), Нассар — Жраді (Бітар, 80), Маатук (Ель-Хельве, 70).

Попередження: Алааелдін, Мігел — Хайдар, Срур.