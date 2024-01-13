Господарі турніру впевнено стартували.
Катар — Ліван, Getty Images
13 січня 2024, 10:20
Напередодні відбулась урочиста церемонія відкриття Кубка Азії-2023, після якої на поле вперше в розіграші цього турніру вийшли учасники групи A — збірні Катару та Лівану.
Господарі прогнозовано переважали суперників за всіма показниками ще в першому таймі й під якого завершення ми побачили дебютний гол на турнірі, автором якого став Акрам Афіф.
А вже після перерви відзначився його партнер по нападу, Альмоез Алі, тож у подальшому питання переможця пари перестало бути актуальним.
Катарці, утім, не зупинились на досягнутому й під завісу компенсованого часу відзначились третім голом та підсумували дуже успішний для себе старт змагань.
Катар — Ліван 3:0
Голи: Афіф, 45, 90+6, Альмоез Алі, 56.
Катар: Баршам — Мігел, Альманді Алі, Мендес — Абдурісаг (Мохаммад, 57), Аль-Хайдос (Мешаал, 57), Фатхі, Хатем (Абдулсаллам, 79), Ваад (Ахмед, 72) — Афіф, Альмоез Алі.
Ліван: Матар — Мішель, Мансур, Ель-Зейн — Аль-Зейн, Сісі, Хайдар (Бугіль, 70), Шур (Срур, 70), Нассар — Жраді (Бітар, 80), Маатук (Ель-Хельве, 70).
Попередження: Алааелдін, Мігел — Хайдар, Срур.