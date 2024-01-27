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Завершився перший поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023 збірна Анголи зустрілася зі збірною Намібії.

Перший тайм поєдинку видався багатим на події. Вже на 17-й хвилині номінальні господарі втратили через вилучення свого основного голкіпера. Тим не менш, саме Анголі вдалося відкрити рахунок у цьому матчі — відзначився Дала.

Вже невдовзі Намібія теж втратила одного гравця через отримання ним червоної картки, а Дала оформив дубль. У другій половині зустрічі Мабулулу довів рахунок до розгромного. Фінальний свисток зафіксував вихід Анголи до 1/4 фіналу.

Ангола — Намібія 3:0

Голи: Дала, 38, 42, Мабулулу, 66

Вилучення: Неблу, 17 — Ауконго, 40 (друга жовта картка)

Суперником Анголи у чвертьфіналі турніру у Кот-д'Івуарі стане переможець пари Нігерія — Камерун.