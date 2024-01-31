Завершився останній поєдинок 1/8 фіналу турніру.
Марокко - ПАР, Getty Images
31 січня 2024, 00:19
У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023, який проходить у Кот-д'Івуарі, збірна Марокко зустрілася зі збірною Південно-Африканської Республіки.
У першому таймі номінальні господарі виглядали трохи краще, але порадувати глядачів голами не зуміла жодна з команд. По перерві вийти вперед вдалося саме ПАР — відзначився Макгопа.
Ближче до завершення поєдинку марокканці могли відновити паритет, але Хакімі з 11-метрової позначки влучив у поперечину. Вже у доданий час Амрабат отримав червону картку, а Мокоена подвоїв перевагу ПАР. Фінальний свисток зафіксував перемогу аутсайдера цієї дуелі.
Марокко — ПАР 0:2
Голи: Макгопа, 57, Мокоена, 90+5
На 84-й хвилині Хакімі не реалізував пенальті (поперечина)
Вилучення: Амрабат, 90+2
Нагадаємо, у чвертьфіналі збірна Південно-Африканської Республіки зустрінеться зі збірною Кабо-Верде (3 лютого).