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Завершився останній поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка африканських націй-2023, який проходить у Кот-д'Івуарі, збірна Марокко зустрілася зі збірною Південно-Африканської Республіки.

У першому таймі номінальні господарі виглядали трохи краще, але порадувати глядачів голами не зуміла жодна з команд. По перерві вийти вперед вдалося саме ПАР — відзначився Макгопа.

Ближче до завершення поєдинку марокканці могли відновити паритет, але Хакімі з 11-метрової позначки влучив у поперечину. Вже у доданий час Амрабат отримав червону картку, а Мокоена подвоїв перевагу ПАР. Фінальний свисток зафіксував перемогу аутсайдера цієї дуелі.

Марокко — ПАР 0:2

Голи: Макгопа, 57, Мокоена, 90+5

На 84-й хвилині Хакімі не реалізував пенальті (поперечина)

Вилучення: Амрабат, 90+2

Нагадаємо, у чвертьфіналі збірна Південно-Африканської Республіки зустрінеться зі збірною Кабо-Верде (3 лютого).