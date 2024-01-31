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Завершився передостанній поєдинок 1/8 фіналу турніру.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Азії-2023, який проходить у Катарі, збірна Бахрейну зустрілася зі збірною Японії.

У першому таймі вивести номінальних гостей вперед вдалося Доану. По перерві Кубо подвоїв перевагу японців. Трохи пізніше Сузукі забив у власні ворота, але Уеда невдовзі відновив різницю у два м'ячі. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу фаворита цієї дуелі.

Бахрейн — Японія 1:3

Голи: Сузукі, 64 (автогол) — Доан, 31, Кубо, 49, Уеда, 72

Японія: Сузукі — Майкума, Ітакура, Томіясу, Накаяма — Кубо (Мінаміно, 68), Ендо, Хатате (Моріта, 36) — Доан (Мачіда, 80), Накамура (Мітома, 68) — Уеда (Асано, 80)

Нагадаємо, у чвертьфіналі на збірну Японії чекатиме переможець пари Іран — Сирія.