Завершився передостанній поєдинок 1/8 фіналу турніру.
Бахрейн - Японія, Getty Images
31 січня 2024, 15:42
У рамках 1/8 фіналу Кубка Азії-2023, який проходить у Катарі, збірна Бахрейну зустрілася зі збірною Японії.
У першому таймі вивести номінальних гостей вперед вдалося Доану. По перерві Кубо подвоїв перевагу японців. Трохи пізніше Сузукі забив у власні ворота, але Уеда невдовзі відновив різницю у два м'ячі. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував перемогу фаворита цієї дуелі.
Бахрейн — Японія 1:3
Голи: Сузукі, 64 (автогол) — Доан, 31, Кубо, 49, Уеда, 72
Японія: Сузукі — Майкума, Ітакура, Томіясу, Накаяма — Кубо (Мінаміно, 68), Ендо, Хатате (Моріта, 36) — Доан (Мачіда, 80), Накамура (Мітома, 68) — Уеда (Асано, 80)
Нагадаємо, у чвертьфіналі на збірну Японії чекатиме переможець пари Іран — Сирія.