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Капітан "хлопців" витягнув свою команду до півфіналу турніру.

У 1/4 фіналу Кубка африканських націй ПАР обіграла Кабо-Верде (0:0, пенальті – 2:1) та пройшов у півфінал турніру.

Воротар південноафриканців Ронуен Вільямс відбив чотири пенальті суперників із п'яти.

Чотири сейви в серії пенальті – це рекорд Кубка Африки з моменту, коли Opta почала збирати подібну статистику (з 2010 року).

Завдяки грі голкіпера Мамелоді Сандаунс, ПАР вийшла у півфінал, де зіграє зі збірною Нігерії.