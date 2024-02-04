Капітан "хлопців" витягнув свою команду до півфіналу турніру.
Вілльямс, Getty Images
04 лютого 2024, 14:25
У 1/4 фіналу Кубка африканських націй ПАР обіграла Кабо-Верде (0:0, пенальті – 2:1) та пройшов у півфінал турніру.
Воротар південноафриканців Ронуен Вільямс відбив чотири пенальті суперників із п'яти.
Чотири сейви в серії пенальті – це рекорд Кубка Африки з моменту, коли Opta почала збирати подібну статистику (з 2010 року).
Завдяки грі голкіпера Мамелоді Сандаунс, ПАР вийшла у півфінал, де зіграє зі збірною Нігерії.