Катарська збірна у другому розіграші турніру поспіль вийшла до фінального раунду.
Збірна Катару, Getty Images
07 лютого 2024, 19:27
У рамках півфіналу Кубка Азії у місті Доха національна збірна Ірану зустрілася з Катаром, який у минулому розіграші турніру став тріумфатором турніру.
Команди продемонстрували результативний футбол, за підсумками якого катарська збірна зуміла здобути перемогу з рахунком 3:2 та вийти до вирішального раунду.
У фіналі Кубка Азії збірну Катару очікує зустріч із Йорданією, яка напередодні сенсаційно здолала Південну Корею з рахунком 2:0. Фінальний матч відбудеться 10 лютого о 17:00.
Іран - Катар 2:3
Голи: Азмун 4, Джаханбахш (пен) 51 — Абдулсаллам Дж. 17, Афіф 43, Альмоез 82
Іран: Бейранванд, Резаеян (Шахріяр 87), Канаані, Халілзаде, Хаджасафі (Мохаммаді 46), Ебрахімі (Мохебі 46), Езатолахі, Джаханбахш, Таремі (Асаді 90+8), Годдос, Азмун
Катар: Баршам, Педру Мігел (Тарек 63), Алі (Хухі 68), Лукас Мендес, Абдурісаг (Аль-Хайдос 63), Абдулсаллам (Хатем 81), Фатхі, Ваад, Ахмед (Мохаммад 46), Альмоез Алі, Афіф
Попередження: Торабі 18, Хаджасафі 21 — Алі 40, Фатхі 50, Маркес 90
Вилучення: Халілзаде 90+2