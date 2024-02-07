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Катарська збірна у другому розіграші турніру поспіль вийшла до фінального раунду.

У рамках півфіналу Кубка Азії у місті Доха національна збірна Ірану зустрілася з Катаром, який у минулому розіграші турніру став тріумфатором турніру.

Команди продемонстрували результативний футбол, за підсумками якого катарська збірна зуміла здобути перемогу з рахунком 3:2 та вийти до вирішального раунду.

У фіналі Кубка Азії збірну Катару очікує зустріч із Йорданією, яка напередодні сенсаційно здолала Південну Корею з рахунком 2:0. Фінальний матч відбудеться 10 лютого о 17:00.

Іран - Катар 2:3

Голи: Азмун 4, Джаханбахш (пен) 51 — Абдулсаллам Дж. 17, Афіф 43, Альмоез 82

Іран: Бейранванд, Резаеян (Шахріяр 87), Канаані, Халілзаде, Хаджасафі (Мохаммаді 46), Ебрахімі (Мохебі 46), Езатолахі, Джаханбахш, Таремі (Асаді 90+8), Годдос, Азмун

Катар: Баршам, Педру Мігел (Тарек 63), Алі (Хухі 68), Лукас Мендес, Абдурісаг (Аль-Хайдос 63), Абдулсаллам (Хатем 81), Фатхі, Ваад, Ахмед (Мохаммад 46), Альмоез Алі, Афіф

Попередження: Торабі 18, Хаджасафі 21 — Алі 40, Фатхі 50, Маркес 90

Вилучення: Халілзаде 90+2