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Очільник УЄФА мав промову під час чергового конгресу організації.

Сьогодні, 8 лютого, у Парижі відбувся 48 черговий Конгрес УЄФА, на якому президент організації Александер Чеферін виступив із промовою, яка передує святкуванню 70-річчя з дня заснування УЄФА.

"Цього року УЄФА святкує свій 70-й день народження. Сімдесят років історії, традицій, пристрасті, єдності, мужності та творчості не можна просто так перекреслити — особливо коли найцікавіші сторінки ще не написані.

Сила європейського футболу полягає в тому, що він дотримується чіткої, простої моделі, заснованої на спільних цінностях. Це — демократія, де кожен може мріяти, а перемоги здобуваються на полі.

Як на рівні клубу, так і на рівні національної збірної, ми були на вершині гри протягом десятиліть. І ми досить скромні, щоб пояснити цей беззаперечний успіх нашою унікальною моделлю, яка базується на солідарності, інвестиціях, єдності, спортивних заслугах, підвищенні та пониженні в класі.

Зараз дехто намагається розтоптати 70-річну історію. Вони намагаються змінити цю європейську модель футболу, незважаючи на її успіх. Вони претендують на роль рятівників футболу, а насправді намагаються вирити йому могилу.

Вони вдають із себе жертву, хоча насправді є нічим іншим, як хижаками. Вони плутають монополію з єдністю. Вони плутають подачки та солідарність.

В Європі діє лише один закон: закон ринку. Деякі люди думають, що все можна купити. Все продається, а люди — це не більше, аніж просто споживачі.

Це один з поглядів на життя. Але це не наш погляд. Це не те суспільство, яке ми хочемо передати нашим дітям. Це не та Європа, якою її бачили батьки-засновники.

Візіонер Жан Моне казав: "У народів Європи немає майбутнього без єдності". Він був абсолютно правий.

Сьогодні кілька людей намагаються розділити нас в ім’я вільного ринку, керуючись ненаситним бажанням генерувати дедалі більші прибутки для привілейованої меншості.

Я знаю, що деякі наші прихильники критично ставляться до нас. Анти-УЄФА, анти-інституції та анти-істеблішмент настрої поширені повсюдно. Але ми не сприймаємо це. Тому що ми знаємо, що ми відстоюємо. Ми відстоюємо ідеали футболу. Крихкий баланс між протилежними інтересами. І це має свою ціну.

Футбольні фанати не дурні. Вони знають, що футбол не продається. Ви не можете купити мрії. Ви не можете купити спортивні заслуги. Ви не можете купити цінності, які роблять футбол сильною і славною грою. Ви не можете купити 70 років історії.

70 років, і найбільш захоплюючі глави нашої історії ще не написані. Одна з них буде розіграна на німецькій землі цього літа. Я говорю про Євро-2024, звичайно!

Євро-2024 буде святковим, радісним і дружнім. Євро, яке характеризує дружба, яка допоможе нам на деякий час забути про суперечки й морок навколо нас і нашого невизначеного майбутнього. Євро, яке дасть новий імпульс країні та континенту. Час зосередитись на футболі.

Євро-2024 буде монолітним, безтурботним турніром. Не білим слоном. Не надто амбітним. Не надмірним і не марнотратним. Ми будемо використовувати існуючі об’єкти, щоб мінімізувати вплив на німецьких платників податків та навколишнє середовище. Ми йдемо в ногу з часом і пишаємося цим.

Футбол — це більше, аніж просто гра, і ми повинні відігравати свою роль у колективних зусиллях, спрямованих на побудову кращого, більш сталого світу. У футболі завжди є план Б. Але планети Б для футболу не існує.

70 років, і найцікавіші глави нашої історії ще не написані. Наші клубні змагання розпочнуть нову главу і без того багатої історії. У 2024 році ми запустимо революційно новий формат наших чоловічих змагань. Новий формат, який обіцяє більшу справедливість, азарт, інтенсивність, емоції та невизначеність.

70 років, і найбільш захоплюючі глави нашої історії ще не написані. Програма UEFA Hat-Trick була започаткована трохи більше 20 років тому, ми пишаємось цим і раді написати нову главу в тому, що стало найбільш значною програмою фінансового перерозподілу і солідарності в європейському спорті.

УЄФА передає прибуток від Євро-2024 своїм 55 асоціаціям-членам, щоб допомогти фінансувати їхні програми розвитку.

За цей час було інвестовано майже 3 млрд євро, які пішли на будівництво понад 4 000 полів і міні-полів, 34 національних технічних центрів, 35 національних стадіонів, навчання десятків тисяч тренерів і арбітрів, а також на програми, що охоплюють понад два мільйони дітей і 100 000 вчителів у 44 000 шкіл по всій Європі.

Футбол повинен бути засобом єднання та інклюзії. Користуючись нагодою, хочу висловити свою повну підтримку всім тим гравцям, тренерам, арбітрам та офіційним особам, які постраждали від зловживань на наших стадіонах або в соціальних мережах. Давайте разом напишемо нову главу. Ту, у якій футбол буде мирним видом спорту, вільним від своїх демонів.

Із нашими партнерами, не в останню чергу з ФІФА, не завжди все було просто. Але я радий сказати, що разом з президентом ФІФА нам вдалося знайти спосіб, який допоможе нам розпочати нову главу. Ми зрозуміли, що якщо УЄФА і ФІФА розділені, то страждає футбол.

Віднайдена єдність захищає й продовжуватиме захищати нашу пірамідальну систему, гарантуючи, що футбол залишиться спортом номер один.

Я також вдячний за довіру, яку висловлюють клуби та ЄКА, ліги, Європейська спілка футболістів та асоціації вболівальників. Ви — основа й фундамент футболу. Ми не завжди сходились у поглядах, але сьогодні ми ще більш згуртовані, об'єднані та сильні, ніж будь-коли".

Я впевнений, що чітко дав зрозуміти, що 70 років історії не можна просто відкинути. Наша історія тільки починається. Це історія, яку ми продовжимо писати разом. Усі разом", — заявив європейський очільник футболу.

Нагадаємо, що раніше Чеферін висловлювався з приводу фінансового фейр-плей.