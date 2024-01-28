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Очільник УЄФА розмірковує про баланс трансферного ринку.

Президент УЄФА Александер Чеферін оцінив вплив фінансового феєр-плей на конкурентоспроможність клубів із різними можливостями.

"Фінансовий феєр-плей, на мій погляд, працює добре. Ми обмежили витрати клубів на зарплати, трансфери та агентів до 70% від їхніх доходів.

Ринки є ринки, і неможливо зробити так, щоб словенський клуб був на тому ж чи схожому фінансовому рівні, що й англійські клуби. Важко скоротити розрив між великими та маленькими, але ми можемо зупинити його зростання чи хоча б спробувати його контролювати.

Ми намагаємося це зробити за допомогою ФФП і, звичайно, завдяки тому, що 36 клубів тепер кваліфікуються на групові етапи у трьох наших чоловічих турнірах. Перевага футболу в тому, що Давид може перемогти Голіафа", — заявив Чеферін.

Раніше, президент УЄФА висловив свою позицію стосовно участі команд з країни-гній у міжнародних змаганях.