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Фінальний поєдинок турніру завершився перемогою його господарів.

У рамках фіналу Кубка Азії-2023 у Катарі збірна Йорданії зустрілася зі збірної господарів турніру.

Ще у першому таймі фаворити протистояння вийшли вперед завдяки голу Афіфа з пенальті. У другій половині зустрічі Аль-Наймат відновив паритет, але майже одразу Афіф оформив дубль, реалізувавши другий удар з 11-метрової позначки. Вже у компенсований час вінгер катарців відзначився втретє, знову з пенальті, поставивши крапку у поєдинку.

Йорданія — Катар 1:3

Голи: Аль-Наймат, 67 — Афіф, 22, 73, 90+5 (всі — пен.)

Зазначимо, що збірна Катару виграла Кубок Азії вдруге поспіль. У 2019 році вони у фіналі здолали збірну Японії з таким самим рахунком.