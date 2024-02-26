Цікаве призначення.
Томассон, Getty Images
26 лютого 2024, 22:54
Колишній нападник Мілана та збірної Данії Йон-Даль Томассон став головним тренером національної команди Швеції. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Швеції.
Повідомляється, що контракт новоспеченого головного тренера "синьо-жовтих" поширюються на кваліфікацію чемпіонату світу 2026 року та автоматично продовжаться на два роки у разі успіху збірної.
Новий тренер розпочне свої обов'язки з першого березня і керуватиме збірною на товариських іграх проти Португалії та Албанії під час березневої міжнародної паузи.
Томассон – перший в історії іноземець, який обійняв цей пост. Його асистентом стане голландець Ремі Рейнієрс, з яким вони раніше разом працювали у двох клубах.
У 2020-2021 роках Йон-Даль Томассон тренував шведський Мальме. Під його керівництвом команда двічі ставала чемпіоном Швеції та виходила у груповий етап Ліги чемпіонів. З 2022 року очолював Блекберн з Чемпіоншипа, залишивши цю команду на початку лютого.
Крім того, у 2016-2020 роках Томассон був помічником головного тренера збірної Данії.