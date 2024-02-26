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Цікаве призначення.

Колишній нападник Мілана та збірної Данії Йон-Даль Томассон став головним тренером національної команди Швеції. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Швеції.

Повідомляється, що контракт новоспеченого головного тренера "синьо-жовтих" поширюються на кваліфікацію чемпіонату світу 2026 року та автоматично продовжаться на два роки у разі успіху збірної.

Новий тренер розпочне свої обов'язки з першого березня і керуватиме збірною на товариських іграх проти Португалії та Албанії під час березневої міжнародної паузи.

Томассон – перший в історії іноземець, який обійняв цей пост. Його асистентом стане голландець Ремі Рейнієрс, з яким вони раніше разом працювали у двох клубах.