Зустріч між Сан-Марино та Ірландією відбудеться 21 березня у Серравале.
Віктор Копієвський, УАФ
20 березня 2024, 19:50
Матч відбіркового етапу молодіжного Євро-2025 у групі А між збірними Сан-Марино та Ірандії обслуговуватиме українська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Матч, який пройде у Серравалле, 21 березня, обслужить Віктор Копієвський.
Допомагатимуть Копієвському Семен Шлончак та Віктор Матяш. Резервним рефері призначено Віталія Романова.
Після п'яти турів Ірландія посідає друге місце у групі після Італії, набравши 10 очок. У Сан-Марино нуль балів і останній рядок.