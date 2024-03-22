Завершився товариський матч національних збірних.
Збірна України U-21 - Getty Images
22 березня 2024, 21:58
Збірна України U-21 мінімально виграла в збірної Марокко у товариському матчі. Єдиний гол забив Олег Очеретько.
Наступний матч команда Унаї Мельгоси зіграє з Азербайджаном U-21. Дана зустріч відбудеться у рамках відбору на Євро-2025.
Україна U-21 — Марокко U-23 1:0
Гол: Очеретько, 19
Україна U-21: Нещерет, Слюбик, Батагов, Смоляков, Крупський, Очеретько, Рубчинський, Крушинський, Брагару, Хлань, Горбач
Марокко U-23: Хасбі, Беграуї, Ель Уахді, Ель Вафі, Муффек, Амрауї, Еззальзулі, Ель-Таїбі, Ель Уаззані, Кехта, Салах