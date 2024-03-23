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Півзахисник дав свій коментар.

Браїм Діас висловився про дебют у збірній Марокко.

"Я дуже щасливий, це був особливий день, я отримав багато підтримки. Я гордий, добре почувався на полі, це був дуже хороший дебют. Партнери по команді шукали мене, давали мені м'яч, і я щасливий, тому що відчував, що мене люблять.

Усі рідні, які прийшли, були дуже емоційні. Приємно отримати таку підтримку, тепер я просто зобов'язаний працювати на майбутнє цієї збірної", — сказав Браїм.

Діас дебютував за збірну Марокко. Півзахисник Реала відіграв 87 хвилин у товариській грі з Анголою (1:0).