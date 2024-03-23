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Відбулися два контрольні поєдинки за участі трьох команд, що вийшли на Євро-2024.

Національні команди, що вже здобули місця на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині, продовжують готуватися до нього, беручи участь у товариських матчах.

Збірні Ірландії (не відібралася на Євро) та Бельгії не виявили сильнішого та не порадували глядачів голами. Господарі поля могли вийти вперед у першому таймі, але нападник Брайтона Еван Фергюсон не реалізував пенальті.

Ірландія — Бельгія 0:0

На 27-й хвилині Фергюсон не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Ірландія: Келлегер — Коулмен, Омобаміделе, О'Ши, Брейді (Доерті, 81) — Каллен, Коллінз, Смоллбоун (Ебоселе, 86) — Огбене (Найт, 70), Фергюсон (Айда, 71), Смодич (Джонстон, 71)

Бельгія: Селс (Камінські, 84) — Кастань (Батшуаї, 46), Фас, Де Вінтер (Онана, 64), Деман — Тілеманс (Меньє, 46), Вермерен, Вранкс — Бакайоко (Лукебакіо, 64), Опенда, Троссар (Доку, 46)

Збірна Австрії (відібралася на Євро) здобула перемогу над збірною Словаччини. Колектив Ральфа Рангніка блискавично відкрив рахунок, а в останні десять хвилин поєдинку зумів подвоїти свою перевагу.

Словаччина — Австрія 0:2

Голи: Баумгартнер, 1, Вайманн, 83

Словаччина: Дубравка — Пекарік (Томич, 64), Д'ємбер (Коша, 85), Оберт, Ганцко — Куцка (Бенеш, 64), Лоботка, Дуда — Суслов (Дюріш, 63), Боженік (Тупта, 75), Гараслін (Мак, 85)

Австрія: Пенц — Лайнер (Пош, 60), Кверфельд (Вебер, 46), Данзо, Мвене — Зайвальд, Грілліч (Шлагер, 48) — Лаймер (Віммер, 46), Баумгартнер (Шмід, 71), Забітцер — Грегорич (Вайманн, 70)

Попередження: Кверфельд

Зазначимо, що Бельгія та Словаччина є потенційними суперниками збірної України у групі Е чемпіонату Європи-2024 у Німеччині. Третім можливим майбутнім опонентом "синьо-жовтих" є Румунія. За вихід на Євро-2024 колектив Сергія Реброва побореться у вівторок, 26 березня, у матчі проти збірної Ісландії.