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За ходом зустрічі кілька разів спалахували конфліктні ситуації.

Збірні Іспанії та Бразилії напередодні на полі Сантьяго Бернабеу розійшлись результативним миром.

Як такого "дружнього" характеру в матчі не було й близько. У першому таймі господарі забили два голи, тоді як суперники змогли відповісти лише одним, але вже після відпочинку бразильці через ротацію вирівняли ситуацію на табло.

А далі вже була не гра, а суцільний конфлікт, який усе одно завершувався голами. У обидва боки, тож у підсумку нічия.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Іспанія — Бразилія:

Іспанія — Бразилія 3:3

Голи: Родрі, 12 (пен.), 87 (пен.), Ольмо, 36, — Родріго, 40, Ендрік, 50, Пакета 90+7

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман (Кубарсі, 81), Ляпорт, Кукурелья — Руїс, Родрі — Ямал (Навас, 90+2), Ольмо, Вільямс (Сансет, 89) — Мората (Оярсабаль, 81).

Бразилія: Бенто — Данілу (Коуту, 46), Фабрісіо Бруно, Бералдо, Венделл — Гімараес (Андре, 46), Пакета, Гомес (Перейра, 46) — Вінісіус (Дуглас Луїс, 71), Родріго (Галено, 82), Рафінья (Ендрік, 46).

Попередження: Ляпорт, Карвахаль — Гімараес, Пакета, Ендрік, Перейра, Бералдо.