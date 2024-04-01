Шалені гроші.
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01 квітня 2024, 17:21
Трансферний портал Transfermarkt представив рейтинг найдорожчих складів європейських клубів. Лідирує в цьому списку Манчестер Сіті. Вартість складу діючого переможця Ліги чемпіонів становить 1,2 млрд. євро.
Топ-10 найдорожчих команд Європи виглядає наступним чином:
1. Манчестер Сіті (Англія) — 1,2 млрд. євро
2. Арсенал (Англія) — 1,12 млрд.
3. Реал Мадрид (Іспанія) — 1,04 млрд.
4. ПСЖ (Франція) — 1,02 млрд.
5. Баварія (Німеччина) — 929 млн.
6. Челсі (Англія) — 928 млн.
7. Ліверпуль (Англія) — 921 млн.
8. Барселона (Іспанія) — 840 млн.
9. Тоттенгем (Англія) — 777 млн.
10. Манчестер Юнайтед (Англія) — 734 млн.