Інше

Керманич поділився досвідом спілкування з колегою.

Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью за ходом поточної кампанії залишив італійську Рому через незадовільні виступи команди, після чого для нього розпочалась творча відпустка, як мінімум, до чемпіонату Європи-2024.

Тож тепер у 61-річного фахівця є ще більше часу на спілкування з журналістами, чим він і скористався напередодні, розповівши про свої особисті відносини з головним тренером англійського Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

"Є моменти в житті, які неможливо забути. Коли мій батько помер, а Пеп знав, наскільки важливою людиною він був у моєму житті, він подзвонив мені.

Коли його мати померла, я відповів таким самим учинком. Це те, чого сторонні люди ніколи не побачать", — заявив португалець.

Моурінью за свою тривалу кар’єру встиг також попрацювати в структурах португальських Сетубала, Ештрели, Оваренсе, Спортінга, Порту, Бенфіки, іспанської Барселони, лондонського Челсі, міланського Інтера, мадридського Реала, Манчестер Юнайтед та лондонського Тоттенгема.