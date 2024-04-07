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Легендарне "Old Firm Derby".

В рамках 32-го туру шотландської Прем'єршип відбулося одне з найзапекліших дербі світового футболу "Old Firm Derby" між Рейнджерс та Селтіком.

Вже на першій хвилині зустрічі підопічні Брендона Роджерса відкрили рахунок у матчі. Після помилки від капітана "Джерс" Джеймса Таверньє та рикошета від ноги півзахисника Селтіка Даідзена Маєди м'яч опинився у воротах господарів поля. На 34-й хвилині матчу Метт О'Райлі подвоїв рахунок на користь "кельтів" реалізувавши пенальті.

У другому таймі пенальті було призначено вже у ворота Селтіка, який впевнено виконав суперзабивний захисник Рейнджерс Таверньє. Обидві команди видали шикарну кінцівку матчу. Спочатку Абдуллах Сіма на 86-й хвилині зрівняв рахунок. Але вже за хвилину Селтік знову вийшов вперед, завдяки блискавичній атаці, яку влучним пострілом завершив Адам Айда. До основного часу запеклого дербі Джон Бітон додав цілих вісім хвилин, і саме в додатковий час колектив Філіпа Клемана зумів таки врятуватися від поразки. На 90+3-й Роббі Матондо приніс дуже важливу домашню нічию для "Джерс".

Таким чином, Селтік залишається на першому місці в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, випереджаючи на один пункт Рейнджерс, але у "світло-синіх" на одну зіграну гру менше.

Рейнджерс — Селтік 3:3

Голи: Таверньє, 55, Сіма 86, Матондо 90+3 — Маєда 1, О'Райлі 34, Айда 87.

Рейнджерс: Батланд — Таверньє, Суттар, Голдсон (Балогун 97), Стерлінг, Лундстрам, Діоманде (Довелл 78), Фабіо Сілва (Матондо 78), Дессер, Лоуренс (Кентвелл 71), Райт (Сіма 46).

Селтік: Харт — Джонстон, Скейлс, Картер-Вікерс, Івата, Хатате (Хён Чжун Ян 65), Тейлор, Куен (МакГрегор 65), О`Райлі, Фурухасі (Айда 72), Маеда

Попередження: Куен, Джонстон, О'Райлі, Маєда