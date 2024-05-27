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Football.ua розповідає про матчі з голами у завершальні хвилини та неймовірні сценарії цих зустрічей.

Серхіо Агуеро, Трой Діні, Оле Гуннар Сульшер. Три кар’єри з різними рівнями успіху, але всі тісно пов’язані з моментами часу, які спричинили хаос і свято.

У цьому матеріалі ми вирішили зібрати декілька найцікавіших моментів з подібних матчів. Деякі були більш величними, деякі менш, але в них неодмінно було багато емоцій.

"ДІНІІІІІІІ", Вотфорд – Лестер Сіті, травень 2013 року

Якщо вірити у футбольну карму, то цей гол, мабуть, найкращий аргумент на її користь.

Загальний рахунок був 2:2 на 96-й хвилині матчу-відповіді півфіналу плей-оф Чемпіоншипу 2013 року між Вотфордом і Лестером, коли Ентоні Ноккерт пішов у штрафний майданчик. Рефері Майкл Олівер призначив пенальті.

Удар був таким слабким, що це була або космічна справедливість, або це був просто невдало виконаний одинадцятиметровий удар: якою б не була причина, його відбив Мануель Альмунія, як і другий удар, а через 20 секунд м’яч опинився у воротах на іншій половині поля. Джонатан Гогг виконав скидку головою на Троя Діні, Діні чітко забив, Вотфорд вийшов у фінал, і трибуну були в шоці від радості.

Вотфорд програв той фінал Кристал Пелас, але значення цього голу все одно було великим.

"Цей м'яч демонструє магію та красу футболу", — сказав Діні пізніше в книзі Лайонела Бірні "Історії священика". "Ось чому ми любимо футбол — саме за такі моменти".

"Агуероооооооооо!", Манчестер Сіті – Квінз Парк Рейнджерс, травень 2012 року

​​Дев'яносто шість хвилин божевілля, але саме дві з них до завершення компенсованого часу стали найкращим підсумком того сезону Прем'єр-ліги.

Програючи 1:2 в матчі з кандидатом на виліт КПР і потребуючи перемоги, щоб обігнати Манчестер Юнайтед, Едін Джеко подарував Манчестер Сіті надію на 91-й хвилині, коли зрівняв рахунок ударом головою.

Сіті кинувся вперед, щоб забити ще один гол, і на 94-й хвилині Серхіо Агуеро пробив повз Педді Кенні.

Перший титул з 1968 року, а Квінз Парк Рейнджерс також залишився у елітному дивізіоні, незважаючи на потребу зіграти як мінімум внічию, після того, як результати в інших матчах склалися для них найкращим чином.

Дубль Родріго розбиває Сіті, Манчестер Сіті – Реал Мадрид, травень 2022 року

Дві хвилини — або одна хвилина і 30 секунд — найкраще підсумовують сучасні стосунки Реала з Лігою чемпіонів.

Команда Карло Анчелотті зробила гарні камбеки проти Парі Сен-Жермен і Челсі, щоб вийти до півфіналу того сезону, але відіграш з Манчестер Сіті перевершив обидва минулих протистояння.

Манчестер Сіті переміг Реал з рахунком 4:3 в епічному першому матчі на Етіхаді і, здавалося, що навряд чи зможе щось протиставити супернику, коли Ріяд Марез вивів англійську команду вперед на Сантьяго Бернабеу на 73-й хвилині. За завершальні чотири хвилини основного часу Джек Гріліш двічі міг закрити питання щодо переможця матчу, але Ферлан Менді вибив подачу від англійця з лінії, перш ніж той пробив повз стійку.

До 89:20 команда з Мадриду була фактично поза турніром, але далі круто зіграв Родріго, який вийшов на заміну та зрівняв рахунок ударом на ближній штанзі. Бразильський вінгер повторив цей трюк на 90:50, пробивши головою після пасу Дані Карвахаля, таким чином саме це дозволило Реалу перевести гру в додатковий час. Неймовірні емоції на трибунах, тренерський штаб іспанського гранду та гравці на лаві запасних вибігли на поле, а деякі вболівальники, які залишили свої місця, кинулися назад на стадіон.

Карім Бензема забив з пенальті в додатковий час, а команда відправилася до фіналу в Парижі, де вони перемогли Ліверпуль і виграли рекордний 14-й Кубок чемпіонів. Але саме ця перемога закріпила за ними статус королів з відіграшу у Європі.

Розвал Суперліги, квітень 2021

Ранок 21 квітня 2021 року розпочався з дивних перешіптувань у футбольному світі.

Журналісти The New York Times почули повідомлення про нове змагання під назвою "Суперліга", і протягом наступних 48 годин деякі з найбільш заможних людей у ​​спорті намагалася переписати саму суть футболу та створити новий, нудніший футбольний світ.

Незважаючи на протести Флорентіно Переса та Джанні Аньєллі, Суперліга була і залишається поганою ідеєю, яка претендує на цілісне вирішення проблеми, створеної жадібністю.

Якийсь час здавалося, що футбол, яким ми його знали, може безповоротно зникнути, але протягом двох днів футбольні вболівальники об’єдналися, щоб зупинити реалізацію цієї ідеї.

У майбутньому може виникнути нова загроза, але крах Суперліги був нагадуванням про те, що спорт, створений небагатьма, може бути перероблений зусиллями багатьох.

Коли Іспанія та Німеччина змагалися за вихід до плей-оф, чемпіонат світу, грудень 2022

Німеччині потрібно було перемогти Коста-Ріку, щоб пройти, Іспанії потрібно було лише уникнути поразки від Японії. У першому таймі Іспанія та Німеччина вигравали з рахунком 1:0.

Японія зрівняла рахунок через 48 хвилин, тому було невідомо, хто з Японії та Німеччини вийде в наступну стадію.

Іспанія забила свій м'яч. Потім Коста-Ріка зрівняла рахунок проти Німеччини, а найуспішніша команда Європи, яка лише одного разу вилетіла з чемпіонату світу на груповому етапі, опинилася на останньому місці в групі.

На дві хвилини час зупинився. Ситуацію на полі динамічно змінювалася.

Потім Кай Гаверц зрівняв рахунок, команда Ганса-Дітера Фліка виграла свій матч, але все було марно. Іспанія пройшла.

"Та ніч у Барселоні", матч Манчестер Юнайтед проти Баварії, травень 1999 року

Уявіть, якби культовий тріумф Манчестер Юнайтед над Баварією у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року стався в сучасну епоху.

О, які були б розмови, якщо Юнайтед здобув би требл — Прем’єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

У Барселоні були дві найпам’ятніші хвилини у фіналі в одному з найбільш знаменитих вирішальних матчів в історії футболу. Ви знаєте ці перепетії, але давайте все одно нагадаємо їх.

На першій хвилині компенсованого часу Торстен Фінк не зміг вибити подачу з кутового, Раян Гіггз відкинув м’яч назад у штрафний майданчик, а Тедді Шерінгем влучив у ворота.

Тоді, з 90+3 на годиннику, після подачі з іншого кута поля, Оле Гуннар Сульшер забив другий м'яч.

Незалежно від епохи, "та ніч у Барселоні" залишається золотим стандартом приголомшливої розв'язки 24 роки потому.

І ще один промах! Кардіфф Сіті проти Вулвергемптона, квітень 2018

То був матч другої команди з першою у Чемпіоншипі.

На 94-й хвилині капітан Кардіффа Конор Коуді штовхає Ентоні Пілкінгтона. "Пенальті" — каже Майк Дін. Нуно Ешпіріту Санту кидає пальто на газон і штовхає ногою стілець.

Гарі Мадін розбігається… і Джон Радді рятує свою команду!

Але це ще не кінець, Кардіфф продовжує тиск.. 96-та хвилина.. переполох у штрафному майданчику.. Арон Гуннарссон падає.. ще один пенальті!

Цього разу бити буде Джуніор Гойлетт. 30 000 людей на ногах, але тепер відбувається влучання у штангу.

І Дін дає фінальний свисток! Вулвергемптон радіє, усі біжать до Радді, Нуну вибігає на поле, тренерський штаб і резервісти також.

"Тепер його можна захопити!", Перший дивізіон Англії, травень 1989

Задовго до Агуеро у 2012 році був Майкл Томас у 1989 році. Дев’яносто хвилин було зіграно на Енфілді, і Арсенал вів лише з рахунком 1:0 у фінальній грі сезону Першого дивізіону, тобто титул прямував до Ліверпуля.

Втім, гості провели завершальну атаку: Алан Сміт пропустив м’яч повз Брюса Ґроббелара, привівши Арсенал до перемоги з рахунком 2:0 і вирвавши для клубу перший чемпіонський титул за 18 років. Його судорожне святкування відображало драматизм моменту. Гравці Ліверпуля впали на землю, а їхній тренер Кенні Далгліш стояв із шокованим обличчям.

Господарі провели свій випад за секунди до завершення матчу, що залишилися, але нічого з цього не вийшло.

Свисток пролунав через кілька секунд, і Арсенал став чемпіоном, а цей двохвилинний відрізок став незгладимим у історії англійського футболу.

Гелікоптерна неділя, Прем'єр-ліга Шотландії, травень 2005 року

На 88-й хвилині вертоліт із трофеєм шотландської Прем'єр-ліги кружляв над парком Мазервелла.

Це був травень 2005 року, і Селтік випереджав Рейнджерс на два бали перед завершальним матчем сезону. Команда Мартіна О'Ніла вигравала з рахунком 1:0, а Рейнджерс Алекса Макліша перемагав з аналогічним результатом проти Гіберніана на Істер Роуд.

Все, що потрібно було зробити Селтіку, це зберегти перевагу. "Рейнджерам" довелося сподіватися на пізнє диво. І вони його досягнули — усе завдяки вболівальнику Селтіка і колишньому капітану Рейнджерс.

Коли м'яч прилетів на груди австралійського форварда Скотта Макдональда, здавалося, що це не буде небезпечним моментом, оскільки він мчав до воріт на краю штрафного майданчика.

Захисники та вболівальники приготувалися до простого виносу. Замість цього він зробив приголомшливий акробатичний удар через плече, який пролетів повз Раба Дугласа у верхній кут.

Фанати Селтіка розплакалися. Менеджер Мазервеллу Террі Батчер вибухнув в екстазі.

Слово дійшло до Единбурга, де Рейнджерс дізнався результат паралельного матчу. Макліш і його гравці почули крики і відчайдушно дивилися на трибуни в пошуках знаку, пояснення чи будь-чого, щоб зрозуміти цей шум.

А потім відбувся ще один крик радості: Макдональд знову забив Мазервеллу.

Селтік програвав з рахунком 1:2, а пілот мчав до столиці, щоб нагородити Рейнджерс трофеєм у той день, що став відомим як "Гелікоптерна неділя".

За матеріалами The Athletic