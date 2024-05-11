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Завершився центральний поєдинок 36 туру чемпіонату Шотландії.

У рамках тридцять шостого туру шотландської Прем'єр-ліги Селтік приймав Рейнджерс на Селтік Парк.

Антигероєм сьогоднішнього Дербі Старої Фірми став гравець гостей Ландстрем. Після голу О'Райлі англійський півзахисник забив у власні ворота, а вже наприкінці першого тайму, вже за рахунку 2:1, отримав червону картку, залишивши колектив Філіппа Клемана у меншості на другу половину зустрічі.

У другому таймі О'Райлі міг відзначитися ще раз, але не зумів переграти Батленда з 11-метрової позначки. Більше голів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував максимальне наближення команди Брендана Роджерса до здобуття 54-го в історії Селтіка чемпіонства.

За 2 тури до кінця сезону команди відділяють 6 очок, тоді як за додатковим показником (різниця голів) кращим є поточний лідер турніру (+59 проти +52). Далі Селтік гостюватиме у Кілмарнока (4 місце) і прийматиме Сент-Міррен (5), тоді як на Рейнджерс чекає домашня зустріч із Данді (6) та виїзний поєдинок із Гартс (3).

Селтік — Рейнджерс 2:1

Голи: О'Райлі, 35, Ландстрем, 38 (автогол) — Дессер, 40

На 55-й хвилині О'Райлі не реалізував пенальті (сейв голкіпера)

Селтік: Гарт — Джонстон (Ролстон, 74), Картер-Вікерс, Скейлс, Тейлор — О'Райлі, Макгрегор, Хатате (Івата, 80) — Форрест (Кюн, 72), Фурухасі (Айда, 71), Маеда

Рейнджерс: Батленд — Таверньє, Девіс, Суттар (Маккосленд, 46), Барішич (Їлмаз, 61) — Діоманде, Ландстрем — Стерлінг, Лоуренс (Раскін, 60), Ф. Сілва (Райт, 74) — Дессер (Руф, 83)

Попередження: Маеда, Хатате, Макгрегор

Вилучення: Ландстрем, 45+2