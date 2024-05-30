До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 травня 2024 року.
ASC 890, x.com/PlJonson
30 травня 2024, 01:00
Завершилася 826 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.
ВТРАТИ ВОРОГА
ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)
🔸 Швеція оголосила про найбільший від початку повномасштабного вторгнення рф пакет допомоги Україні на понад $1 млрд. До нього зокрема ввійшли літаки повітряного спостереження та управління (ASC 890) для посилення української протиповітряної оборони, а також весь шведський запас бронетранспортерів PBV 302.
🔸 Кабмін планує збільшити тариф за світло при споживанні понад 100 кВт — "РБК-Україна" з посиланням на "джерела в уряді і на ринку".
🔸 У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Серед них — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.
🔸 Вже 1,3 млн військовозобов'язаних оновили свої облікові дані у застосунку "Резерв+". З них заброньованими є 25-28,5%, усіх інші можуть мобілізувати у "певний момент" — речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
🔸 За ексзаступника Єрмака Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 10 млн гривень. Раніше йому оголосили підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.
🔸 Відключення електроенергії незабаром можуть повернути після виведення в ремонт атомних блоків. На сьогодні, 30 травня, енергетики не прогнозують відключень світла.
🔸 Наразі лише 4 країни надіслали гроші на купівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Прага закликала інших союзників зробити обіцяні фінансові внески.
🔸 Зеленський 6 червня здійснить візит до Франції. Там він відвідає захід з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.
🔸 Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну з Європи після війни.
🔸 Трамп розповів донорам, що бомбив би Москву, якби росія напала на Україну і якби він був президентом — Washington Post.
ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:30)
На даний час загалом відбулося 102 бойових зіткнення. Окупанти намагаються використати перевагу в живій силі та авіапідтримку. З початку доби російські загарбники завдали по території України чотири ракетних із застосуванням чотирьох ракет та 43 авіаудари 69 КАБами, застосували 364 дрони-камікадзе. Здійснили 2683 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах із використанням різних типів озброєння. Найгарячішою з початку поточної доби залишається ситуація на Куп’янському і Покровському напрямках.
Наші воїни на всій протяжності лінії бойового зіткнення та в тилу вогнем виснажують наступальний потенціал ворога. Цієї доби Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 14 районів зосередження живої сили окупантів.
На Харківському напрямку відбулося сім бойових зіткнень із російськими загарбниками. Відбито чотири атаки у районах села Липці і міста Вовчанськ. У останньому тривають бойові дії, також продовжується атака ворога біля села Стариця. Ситуація контрольована. 79 осіб склали втрати загарбників за поточну добу на цьому напрямку. Українські воїни знищили артсистему, 12 БпЛА, 10 автомобілів і одиницю спецтехніки. Крім того, за сьогодні уражено три склади з боєприпасами та вісім укриттів особового складу ворога.
На Куп’янському напрямку противник 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка, Степова Новоселівка, Андріївка і Невське. Втрат позицій не допущено. На даний час продовжуються бої у чотирьох локаціях біля Петропавлівки, Степової Новоселівки, Дружелюбівки і Невського.
На Лиманському напрямку відбито п’ять спроб противника просунутися вперед у районах сіл Терни, Торське та в Серебрянському лісі. Тривають бої в районі Тернів. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.
На Покровському напрямку протягом доби російські окупанти продовжили спроби вклинитися в нашу оборону з району населеного пункту Очеретине – відбито дев’ять атак, ще одна — триває. Також ідуть бої біля Сокола, Невельського та Новоселівки Першої. Загалом, на напрямку відбулося 23 бойових зіткнення. Наші захисники вживають активних заходів щодо стабілізації обстановки.
На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала.
ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО
"Сьогодні заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони нашої держави щодо ситуації на фронті зараз, щодо наших дій.
Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.
Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково.
І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться. Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією.
І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу. На жаль, зло вміє адаптуватися і зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав та міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль".
Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!