Інше

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 травня 2024 року.

Завершилася 826 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

🔸 Швеція оголосила про найбільший від початку повномасштабного вторгнення рф пакет допомоги Україні на понад $1 млрд. До нього зокрема ввійшли літаки повітряного спостереження та управління (ASC 890) для посилення української протиповітряної оборони, а також весь шведський запас бронетранспортерів PBV 302.

🔸 Кабмін планує збільшити тариф за світло при споживанні понад 100 кВт — "РБК-Україна" з посиланням на "джерела в уряді і на ринку".

🔸 У Харкові завершили пошукові роботи на місці удару по. Поліція ідентифікувала всі 19 тіл загиблих. Серед них — 17-річний хлопець та 12-річна дівчинка. Ще 54 людини отримали поранення.

🔸 Вже 1,3 млн військовозобов'язаних оновили свої облікові дані у застосунку "Резерв+". З них заброньованими є 25-28,5%, усіх інші можуть мобілізувати у "певний момент" — речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

🔸 За ексзаступника Єрмака Андрія Смирнова внесли заставу у розмірі 10 млн гривень. Раніше йому оголосили підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень.

🔸 Відключення електроенергії незабаром можуть повернути після виведення в ремонт атомних блоків. На сьогодні, 30 травня, енергетики не прогнозують відключень світла.

🔸 Наразі лише 4 країни надіслали гроші на купівлю артилерійських боєприпасів для України у межах чеської ініціативи. Це Канада, Данія, Нідерланди та Португалія. Прага закликала інших союзників зробити обіцяні фінансові внески.

🔸 Зеленський 6 червня здійснить візит до Франції. Там він відвідає захід з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії під час Другої світової війни.

🔸 Комітет ПАРЄ з міграції погодив рішення про виплату грошової допомоги українцям, які повертатимуться в Україну з Європи після війни.

🔸 Трамп розповів донорам, що бомбив би Москву, якби росія напала на Україну і якби він був президентом — Washington Post.