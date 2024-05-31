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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 30 травня 2024 року.

Завершилася 827 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Вашингтон буде адаптувати й коригувати свою позицію щодо заборони ударів зброєю США по рф, повідомив держсекретар. "Ми не заохочуємо такі удари, але Київ має сам ухвалити рішення про те, як найкраще захистити себе, і що уряд США "адаптується й коригує свою позицію в міру потреби" того, як розвивається війна".

- Анонсована в лютому 2024 року "чеська ініціатива" забезпечить для ЗСУ від 50 до 100 тисяч снарядів великого калібру на місяць, заявили представники МЗС Чехії.

- Джо Байден таємно дозволив Україні бити по росії, але не скрізь, — Politico.

- Міністр оборони Німеччини приїхав в Україну і оголосив про новий пакет допомоги.

- До кінця року ми очікуємо, що ця ініціатива, очолювана Чехією, принесе майже мільйон снарядів для України, — Ентоні Блінкен.

- Американські пілоти готові керувати F-16 в Україні.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку відбито одну атаку російських окупантів від Мурома на Старицю. Втрат позицій не допущено.

Ворог перекидає на цей напрямок додаткові резерви з інших ділянок. Наші війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

За минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 155 осіб, із них 64 – безповоротні, та 49 одиниць озброєнь і військової техніки. Знищено одну артилерійську систему, 16 автомобілів, три одиниці спецтехніки. Пошкоджено – один танк, одну РСЗВ, сім артсистем та чотири автомобілі противника. Крім того, уражено дев’ять бліндажів та три склади боєприпасів.

На Куп’янському напрямку з початку доби наші захисники успішно відбили атаку російських загарбників у районі Степової Новоселівки. Триває бій поблизу Петропавлівки.

Учора окупанти втратили на Куп’янському напрямку 108 осіб вбитими та пораненими. Серед іншого, знищено танк, склад боєприпасів та наземний дрон окупантів.

На Лиманському напрямку триває бойове зіткнення в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог здійснив уже шість спроб прорвати наші оборонні рубежі. Українські воїни вмілими діями відбили атаку росіян у районі Білогорівки. Триває відбиття п’яти штурмових дій противника поблизу Роздолівки.

На Краматорському напрямку від початку доби наші підрозділи стали на заваді трьом атакам противника. У районі Кліщіївки штурм уже відбито. Тривають бої на локаціях мікрорайон Новий та Калинівка.

Ворог активізувався на Торецькому напрямку. Сьогодні триває бойове зіткнення поблизу Курдюмівки. Втрат наших позицій не допущено, ситуація під контролем.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили дві штурмові дії російських загарбників біля населеного пункту Сокіл. Від початку поточної доби втрати окупантів становлять уже 77 осіб убитими й пораненими. Крім іншого, ворог позбувся двох танків і чотирьох бойових бронемашин.

Вчорашня активність росіян на цьому напрямку призвела до втрати 264 осіб, з них 124 – безповоротні. Знищено один танк, шість ББМ, засіб РЕБ, два авто й міномет противника. Пошкоджено два танки і чотири бойові броньовані машини.

На Курахівському напрямку наразі відбувалося сім бойових зіткнень. Відбито п’ять ворожих атак у районах Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Ситуація під контролем Сил оборони. Надалі тривають бої поблизу Красногорівки й Уманського.

На Времівському напрямку триває бій у районі населеного пункту Старомайорське, а на Оріхівському напрямку – поблизу Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку, на плацдармі на лівому березі річки Дніпро, відбито атаку ворога в районі Олешківських Пісків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони вживають усіх заходів для зриву злочинних намірів противника. Відповідно до поставлених завдань працюють наша артилерія, ракетники, авіація та оператори безпілотних систем.

Ставайте до лав до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

"Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна з тих, хто не лише захищав державу, а й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців.

Мої співчуття всім побратимам і друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України та здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!