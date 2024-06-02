Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту від початку доби зросла до 73. Найбільше боїв відбулося на Покровському напрямку. Водночас, упродовж дня, загарбники не полишають спроб протиснути нашу оборону також на Сіверському та Курахівському напрямках.

Російські окупанти продовжують тероризувати Харківщину авіаударами зі своєї території. Зокрема, з району Бєлгорода (рф) агресор наніс удар однією КАБ по Харкову та Великих Проходах відповідно, три КАБи ворог скинув по Руській Лозовій, ще по одному КАБу у П’ятихатку та Чайківку, по Ветеринарному вдарили вісьмома некерованими авіаційними ракетами.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни успішно відбили, ще дві тривають поблизу Дружелюбівки. Тут російські окупанти теж активно застосовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, два удари КАБАми зазнала Дружелюбівка та однією КАБ ворог вдарив по Райгородці. По Тобаївці та Синьківці російська авіація нанесла вогневе ураження НАРами, сім і 14 ракет відповідно.

На Сіверському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 10. Одну атаку українські захисники відбили, дев’ять ще тривають. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку російські війська атакували за підтримки авіації. Чотири штурмові дії російських загарбників відбили підрозділи Сил оборони.

Напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку. З початку доби тут нараховується уже 23 бойових зіткнення. Ворог намагається протиснути нашу оборону за підтримки авіації. 14 атак наші воїни відбили, дев’ять ще тривають.

На Курахівському напрямку загальна кількість атак зросла до 19. Сили оборони України успішно відбили 13 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Водяного, де ворог активно застосовує авіацію.

На Времівському напрямку українські воїни відбили чотири атаки російських окупантів.

На Придніпровському напрямку, в районі Кринок, з початку доби відбулося три бойові зіткнення. Ворог застосовував авіацію.

На решті напрямків – без особливих змін.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України, завдають окупантам вогневого ураження та виснажують його по всій лінії фронту.