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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 02 червня 2024 року.

Завершилася 830 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- Наступного тижня ситуація в енергосистемі України буде складнішою: дефіцит повернеться в серйозному обсязі, — голова НЕК "Укренерго". "Причина: виведення у плановий ремонт двох блоків АЕС, наслідки обстрілів об’єктів енергетики 31 травня і 1 червня та зростання споживання електроенергії через підвищення температури".

- Одразу після дозволу США бити по території рф ЗСУ з HIMARS рознесли ЗС рф на Бєлгородщині — Forbes.

- російська влада розпочала інвентаризацію земель на тимчасово окупованій території.

- Франція дозволила Україні бити далекобійними ракетами Scalp по рф – BBC.

- Саудівська Аравія відмовилась від участі в Саміті миру – ЗМІ.

- Румунія може передати Україні Patriot.

Щодо дій ворога на окремих напрямках

На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Стариці. Ситуація контрольована. Наші захисники продовжують заходи щодо посилення переднього краю оборони.

За уточненими даними, протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 115 осіб, з них 34 – безповоротно. Крім того, Силами оборони знищено танк, артилерійську систему, два засоби ППО, шість БпЛА, 14 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено склад боєприпасів та вісім укриттів особового складу.

На Лиманському напрямку в районі Тернів атака противника успіху не мала.

На Сіверському напрямку за сьогодні відбулося п’ять бойових зіткнень в районах Роздолівки та Виїмки: три атаки ворога відбито, іще два бої тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося три бойових зіткнення в районах Калинівки та Кліщиївки. Два з них завершилось, одне – триває в районі Калинівки. Противник успіху не має.

На Покровському напрямку противник намагається просунутись в районах Новоолександрівки та Сокола. Дві атаки відбито, іще три — тривають. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Курахівському напрямку три спроби ворога наблизитися до Костянтинівки зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено.

За уточненою інформацією, вчорашня активність противника призвела до значних його втрат, а саме: понад 200 окупантів вбитими та пораненими, знищено п’ять танків, п’ять БМП, один БпЛА, автомобіль та два склади боєприпасів. Пошкоджено чотири танки та дві бойові броньовані машини.

Від початку доби на Времівському напрямку успіху не мала спроба противника штурмувати наші позиції поблизу Старомайорського.

Також безуспішною була спроба російських окупантів просунутись на Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники не полишають спроб витіснити наші підрозділи з плацдарму в районі Кринок. Дві атаки російських загарбників зазнали невдачі. Втрат позицій не допущено. Ситуація контрольована.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Слава Україні!

Звернення Президента України Володимира Зеленського

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Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!